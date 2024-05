Detenuto torna dal permesso con lo stomaco pieno di hashish, scoperto dal cane antidroga

video suggerito

A cura di Nico Falco

Infilare la droga in tasca e passarla liscia non era possibile, ma nemmeno nasconderla in qualche scomparto ricavato nei vestiti sarebbe servito a superare una perquisizione. E così un detenuto, di ritorno in carcere da un permesso premio, aveva pensato ad un altro sistema: se avesse ingoiato gli stupefacenti, forse, non se ne sarebbero accorti. Anche questa idea si è però rivelata vana davanti al fiuto del cane antidroga Tyson ed è scattato l'arresto.

È successo ieri, 23 maggio, nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino; a renderlo noto è il sindacato USPP. L'uomo è incappato nei controlli nel corso di una operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Penitenziaria. Rientrato in carcere insieme alla compagna convivente, l'uomo è stato sottoposto alla perquisizione personale, come da prassi, e non è stato trovato nulla. L'insistenza del cane antidroga ha però spinto gli agenti ad approfondire i controlli e così il pm di turno ha disposto una radiografia per entrambi; l'uomo è stato portato nell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi e l'esame ha rivelato che nel suo stomaco c'erano quattro ovuli. I contenitori sono stati recuperati ed esaminati: dentro c'erano complessivamente 60 grammi di hashish.

Il sindacato, complimentandosi con l'operato dei poliziotti durante il servizio di controllo, ha sottolineato che nel carcere avellinese la polizia penitenziaria "seppur sotto organico, riesce comunque a garantire l'ordine e la sicurezza interna"; parole di elogio anche per il ruolo dei cani antidroga del distaccamento cinofili di Avellino: "ormai Tyson e Spike sono diventati un incubo per gli spacciatori".