Detenuto tenta la fuga dal tribunale a Napoli, bloccato da Polizia Penitenziaria

Un detenuto, affetto da problematiche psichiatriche, ha tentato di scappare dal Tribunale di Napoli dopo un'udienza a suo carico; è stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria e ha aggredito gli agenti che lo stavano ammanettando. È successo questa mattina, 2o settembre, a darne notizia è l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, secondo cui alcuni degli agenti intervenuti sono rimasti feriti in modo non grave.

L'episodio, sottolinea il sindacato, mette in evidenza le criticità del sistema penitenziario italiano e le falle nella gestione di detenuti con disturbi psichiatrici. Si legge nella nota a firma del segretario generale del sindacato, Leo Beneduci:

Grazie all'immediata reazione degli agenti di scorta l'evasione è stata sventata ma alcuni agenti sono rimasti feriti. Questa situazione, purtroppo, non rappresenta una novità ed è inaccettabile che i nostri agenti siano costretti a operare in condizioni simili. Questo evento è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che dimostrano l'inadeguatezza delle misure introdotte per la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. L'assenza di strutture specializzate e il numero ridotto di operatori formati ad affrontare tali situazioni espongono il nostro personale a rischi intollerabili. Chiediamo un intervento immediato da parte del Ministero della Giustizia, affinché venga potenziata la formazione e la dotazione del personale, oltre alla creazione di reparti specifici per la gestione di detenuti con disturbi psichiatrici. Senza interventi rapidi e risolutivi, il sistema è destinato al collasso. Non possiamo continuare a essere spettatori di aggressioni, tentativi di evasione e violenze contro il nostro personale.