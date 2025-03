video suggerito

Detenuto si suicida nel carcere di Poggioreale a Napoli: aveva 34 anni Il detenuto si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella nel carcere di Poggioreale, a Napoli: a darne notizia il garante regionale dei detenuti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il carcere di Poggioreale

Un detenuto di 34 anni si è suicidato nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo, nel carcere Giuseppe Salvia di Poggioreale, a Napoli: da quanto si apprende, il detenuto si è impiccato con un lenzuolo all'interno della sua cella; ad effettuare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere partenopeo. Purtroppo, nonostante l'intervento anche dei sanitari del 118, per il 34enne non c'è stato nulla da fare.

A dare notizia del tragico suicidio nel carcere di Poggioreale – il primo in un istituto penitenziario della Campania nel 2025 – è stato il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello: "Sono già raddoppiati i numeri dei suicidi in carcere rispetto all’inizio dello scorso anno. Nel 2024 ci sono stati 83 suicidi e 18 casi di morte da accertare. Aumentano le condizioni di disagio e di sofferenza presenti in tutti gli Istituti di pena italiani".

"La risposta a questa emergenza – prosegue Ciambriello – non può essere burocratica. Non è accettabile il silenzio delle autorità competenti e del Governo italiano che non mette in campo azioni concrete rispetto al dato del sovraffollamento e dei suicidi in carcere, e non fornisce risposte efficaci e concrete, anche con figure sociali di sostegno, per le persone che entrano per la prima volta in carcere, i cosiddetti primari, come il giovane detenuto morto suicida ieri a Poggioreale".