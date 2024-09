video suggerito

Detenuto evaso dall’ospedale nel Casertano: ha sequestrato un automobilista per farsi accompagnare a Napoli Denis Costel Strauneanu, il detenuto 27enne del carcere di Carinola evaso tre giorni fa mentre era in ospedale a Sessa Aurunca, ha minacciato un automobilista, costringendolo ad accompagnarlo a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Potrebbe essere a Napoli, o forse potrebbe già essere andato via Denis Costel Strauneanu, il detenuto di 27 anni del carcere di Carinola che, lo scorso 6 settembre, è evaso mentre si trovava all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, nel Casertano, dove si era recato per sottoporsi a una radiografia. Stando a quanto si apprende, il 27enne, dopo essere scappato dal nosocomio, ha sequestrato un automobilista, servendosi di un cacciavite come arma, costringendo l'uomo ad accompagnarlo a Napoli. Una volta giunti a Napoli, Strauneanu si è poi fatto consegnare dall'automobilista effetti personali e denaro.

"Apprendiamo da notizie stampa che il fuggitivo è ancora un pericolo per la collettività, più volte abbiamo ribadito che bisogna mettere in sicurezza il lavoro della polizia penitenziaria: gli eventi critici si susseguono in maniera esponenziale e tra la popolazione detenuta si è diffusa l'idea di un vero senso di impunità. Questi detenuti che si rendono protagonisti di questi gravi eventi bisogna subito trasferirli fuori regione perché la mancanza di risposte sanzionatorie ingenera una errata percezione e cioè che tutto è concesso" dichiarano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio dell'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria.

Il detenuto è scappato dalla finestra del bagno dell'ospedale

Lo scorso 6 settembre, dopo essersi finto claudicante, Strauneanu si è fatto accompagnare dagli agenti della Polizia Penitenziaria all'ospedale di Sessa Aurunca per fare una radiografia. Approfittando di una pausa in uno dei bagni del nosocomio, il detenuto 27enne è scappato da una finestra, facendo perdere le sue tracce. È stata la denuncia dell'uomo sequestrato a rivelare agli inquirenti che il 27enne era arrivato a Napoli.