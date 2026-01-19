napoli
video suggerito
video suggerito

Detenuto evade dal carcere di Secondigliano: arrestato dopo 15 giorni nella provincia di Napoli

Il detenuto, in semi libertà, lo scorso 4 gennaio non aveva fatto ritorno nel carcere napoletano di Secondigliano. Dopo 15 giorni, l’uomo è stato rintracciato oggi a Casandrino.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
1 CONDIVISIONI
Immagine

È durata 15 giorni la fuga del detenuto che, lo scorso 4 gennaio, è evaso dal carcere di Secondigliano, a Napoli. L'uomo – L.V. le sue iniziali – è stato infatti arrestato nella giornata odierna, lunedì 19 gennaio, dagli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria Nucleo Regionale per la Campania. I poliziotti hanno rintracciato il detenuto all'interno di un appartamento di Casandrino, nella provincia di Napoli: l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

L'uomo non era tornato in carcere: fuga durata due settimane

Come detto, il detenuto era latitante dallo scorso 4 gennaio. L'uomo si trovava in regime di semi libertà e, due settimane fa, dopo essere uscito dall'istituto penitenziario di Secondigliano, nella periferia settentrionale di Napoli, non vi aveva fatto ritorno. Le indagini della Polizia Penitenziaria sono scattate immediatamente e, dopo 15 giorni, hanno portato all'arresto dell'uomo, per il quale si apriranno nuovamente le porte del carcere.

Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Auto elettriche e ibride a Napoli, agevolazioni strisce blu nel 2026 fino a 1.500 domande
Tra le novità, il tetto massimo per le istanze e l'obbligo di attivare l'app Tap&Park per calcolare inizio-fine sosta
La delibera della sosta agevolata su strisce blu era scaduta il 31 dicembre 2025
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views