Detenuta tenta il suicido bevendo candeggina, è grave: tragedia nel carcere di Lauro (Avellino) La donna, 37 anni, è stata trasportata all’ospedale di Avellino: le sue condizioni di salute vengono giudicate gravi.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia questa mattina nel carcere di Lauro, nella provincia di Avellino, dove una donna detenuta, 37 anni, ha tentato il suicidio ingerendo della candeggina. La 37enne è stata soccorsa da altre detenute e dalle agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nella casa circondariale irpina: la donna è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e lì ricoverata; le sue condizioni di salute vengono giudicate gravi.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara: non è noto come la 37enne sia riuscita a entrare in possesso della candeggina e ad ingerirla, nel tentativo di togliersi la vita. Il carcere di Lauro, nella provincia di Avellino, è una casa circondariale con custodia attenuata per madri detenute.