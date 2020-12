Vergogna a Napoli, dove uno dei ristoranti del lungomare distrutti dalla mareggiata dello scorso 28 dicembre, con il mare che ha spazzato via i gazebo dei locali che sorgono su via Partenope, è stato derubato: è il caso di dirlo, oltre al danno, la beffa. Si tratta del ristorante "I Re di Napoli", nel quale alcuni malviventi si sono introdotti e hanno rubato quanto era stato predisposto nel fondo cassa. Il furto è stato scoperto dai proprietari oggi, 30 dicembre, e quindi è avvenuto verosimilmente questa notte, se non la notte della mareggiata stessa. Roberto Biscardi, titolare del ristorante, commenta così l'accaduto:

È l’ennesimo brutto colpo alla nostra categoria. Dei ladri si sono introdotti all’interno distruggendo la saracinesca ed hanno saccheggiato il fondo cassa che noi avevamo preparato in previsione della riapertura. Si tratta sicuramente di non-professionisti visto i danni che hanno causato ed il fatto che abbiamo lasciato degli oggetti dal valore ben più alto del fondo cassa. Molti colleghi sono stati colpiti duramente dalla mareggiata, sono stati distrutti i gazebo e gli impianti elettrici con conseguente rottura degli impianti di refrigerazione ed il deperimento degli alimenti. Un disastro. Abbiamo vissuto un anno molto complicato, le istituzioni devono darci una mano

Il furto è stato stigmatizzato anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli, che hanno dichiarato: