Delivery della droga nel Casertano: spacciatore aveva lista per consegne a domicilio Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri a Marcianise (Caserta), in tasca gli hanno trovato anche un foglio con appuntati nomi e numeri di telefono.

A cura di Nico Falco

Stava probabilmente consegnando droga a domicilio, il 38enne di Marcianise (Caserta) bloccato mentre si aggirava in auto tra le strade del centro: i carabinieri gli hanno trovato in tasca, oltre alla merce, anche quella che ha tutta l'aria di essere una lista dei clienti. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il 38enne è stato intercettato in via Trentola poco prima delle 20 di ieri, 16 aprile. I militari lo hanno identificato ma, insospettiti dal suo atteggiamento, apparso subito nervoso e intollerante al controllo, hanno deciso di procedere con verifiche più approfondite. Hanno perquisito sia lui sia il veicolo e così hanno trovato la droga: in un pacchetto di sigarette nella tasca del giubbino e nel portafogli c'erano una dose di crack, una di eroina, due di hashish e un foglio di carta su cui erano stati appuntati nomi e numeri.

La perquisizione è stata estesa all'abitazione, dove i militari hanno rinvenuto altra droga: in una scatola di scarpe nella cabina armadio erano nascosti 30 grammi di cocaina, già confezionati singolarmente in dosi in bussolotti di plastica. Insieme agli stupefacenti è stata sequestrata anche la lista: i militari stanno effettuando ulteriori accertamenti sui nominativi e sulle utenze telefoniche annotate per ricostruire i contatti e il giro di droga del 38enne.