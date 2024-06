Degrado in via Mezzocannone, ragazza fa pipì in strada, l’amica insulta i residenti che si lamentano Alle proteste dei residenti affacciati ai balconi la risposta sono stati gesti volgari. Esposito (Comitato Vivibilità Cittadina): “Degrado assoluto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza fa i bisogni in un vicolo di via Mezzocannone, tra le proteste dei residenti, tra i quali anche bambini, che la rimproverano dall'alto dei balconi e la filmano con i telefonini. Alle rimostranze degli abitanti che gridano allo scempio, l'amica che è con lei risponde alzando il dito medio. Scene di quotidiano degrado in via Mezzocannone, strada del centro storico, nella zona universitaria, frequentata da tantissimi giovani per la movida, grazie alla presenza di tanti bar e locali notturni. La scena è stata ripresa in un video e risalirebbe a martedì scorso. Le immagini sono state inviate al Comitato Vivibilità Cittadina di Napoli.

I Comitati: "Basta degrado nel centro storico"

A denunciare l'accaduto è l'avvocato Gennaro Esposito, consigliere comunale di maggioranza e presidente del Comitato Vivibilità Cittadina di Napoli: «È assurdo assistere a questi episodi nel centro storico di Napoli, tutelato dall'Unesco Purtroppo, gli abitanti della zona sono costretti a vivere ogni giorno con questo scempio. I locali dovrebbero dare la possibilità ai propri clienti di poter utilizzare i servizi igienici. Questi ultimi, infatti, sono parametrati ai posti a sedere».

Esposito, poi, aggiunge: «Tuttavia, la crescita a dismisura delle concessioni, se da una parte ha aumentato la capacità ricettiva di bar e ristoranti, che hanno avuto la possibilità di mettere più tavolini all'esterno, dall'altro lato, evidentemente, non ha corrisposto anche all'aumento dei wc. Su tutta questa situazione servirebbero controlli severi e rigorosi, altrimenti si condanna il centro storico ad un inesorabile degrado. L'invito è anche all'Amministrazione comunale per potenziare i servizi igienici pubblici nelle aree di maggiore afflusso turistico e di giovani».