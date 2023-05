Decine di auto e moto abbandonate in strada rimosse col carro attrezzi a Chiaia e Fuorigrotta L’operazione in via Martucci a Chiaia e a piazzale Tecchio a Fuorigrotta condotta dall’Uo Rimozioni Auto Abbandonate e dagli ausiliari del traffico Anm.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono in corso le operazioni di rimozione di decine di auto e moto abbandonate nelle strade di Napoli. Veicoli lasciati in strada da mesi, a volte da anni, in condizioni di degrado e fatiscenza, spesso in sosta vietata e senza assicurazione Rc Auto, che in molti casi occupano anche le strisce blu, sottraendo posti per la sosta agli altri cittadini. Il blitz dell'Unità Operativa Rimozioni auto abbandonate e degli Ausiliari del traffico Anm, oggi, è scattato nelle zone di Chiaia e Fuorigrotta e precisamente tra via Martucci e via Campiglione, nel primo caso, e in piazzale Tecchio, nel secondo.

I veicoli abbandonati avevano accumulato molte multe

Rimossi decine di veicoli che erano abbandonati lungo i margini delle strade. Gli operatori li hanno individuati grazie alle segnalazioni dei cittadini, ma anche perché in diversi casi avevano accumulato un numero impressionante di verbali per divieto di sosta. Stamani, come negli scorsi giorni, si è proceduto ad effettuare controlli mirati all'interno delle strisce blu da parte della Uo Rimozioni Auto Abbandonate, con l'ausilio degli ausiliari del traffico dell'Anm.

I controlli sono finalizzati anche alla salvaguardia dell'incolumità pubblica. Tutti i veicoli rimossi erano sprovvisti di copertura assicurativa. Lo scorso 12 maggio, invece, in un'altra operazione della Polizia Locale, in via Salita dei cinesi ed in via salita Sant’Elia, erano stati liberati spazi occupati da veicoli abbandonati e privi di copertura assicurativa. Le auto, in quel caso, erano diventate ricettacolo di immondizia, mentre i motorini, per lo più vandalizzati e posti sui marciapiedi, impedivano il percorso a piedi.