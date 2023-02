Decine di antenne da auto rubate, svelato il mistero: era stato un accumulatore seriale Un uomo è stato denunciato ad Ariano Irpino (Avellino) per decine di furti di antenne da auto: ha confessato di averlo fatto per tenerle in casa.

A cura di Nico Falco

Le antenne scomparse dai tettucci delle automobili parcheggiate non finivano nel giro dei pezzi di ricambio illeciti. E non si trattava nemmeno di un dispetto agli automobilisti, magari per indurli a parcheggiare altrove. Dietro la scomparsa dei pezzi, a decine, c'era una sola persona, che ha ammesso i furti e ha spiegato di averlo fatto solo per tenerle in casa: è un accumulatore seriale.

A svelare il mistero, le indagini della Polizia Municipale di Ariano Irpino, che avevano avviato le indagini a seguito delle numerose segnalazioni pervenute al comando del comune dell'Avellinese: molti automobilisti, ritornati alla loro automobile parcheggiata in strada, avevano scoperto che gli specchietti retrovisori erano stati danneggiati e l'antenna era sparita. Tutti episodi identici, che avevano portato gli agenti a ritenere che dietro ci fosse la stessa persona. Restava, però, da capire il motivo. Tra le ipotesi, inevitabilmente, quella dei furti per ricavare pezzi di ricambio da rivendere sottobanco.

Le verifiche dei caschi bianchi, svolte con appostamenti e pedinamenti, hanno però portato ad un uomo del posto, incensurato, molto conosciuto nella cittadina. Il sospettato è stato convocato negli uffici della Municipale e, pressato dalle domande degli investigatori e messo davanti alle evidenze, alla fine ha confessato decine e decine di furti: era stato lui. Ha però spiegato di non averlo fatto per un tornaconto economico, ma soltanto perché voleva prendere quelle antenne. Senza un motivo ben preciso, ma per accumularle e custodirle in casa sua. L'uomo è stato denunciato per furto e danneggiamento alla Procura di Benevento, competente per territorio.