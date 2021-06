“Il 21 giugno inizia l’estate e finisce il coprifuoco per il Covid19. È giusto che si riprenda a vivere con le relazioni umane, sociali, culturali, professionali e sportive. Tutto quello che ci mancava. Ma dobbiamo essere attenti, guardinghi e misurati”. Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commentato la fine del coprifuoco per il Coronavirus, fissata dal Governo a lunedì prossimo, 21 giugno 2021. Dal 7 giugno, l’orario oltre il quale non si può stare fuori casa è stato portato alle ore 24. Dal 21 giugno, con il passaggio anche della Campania in zona bianca, verranno meno molte restrizioni e anche il coprifuoco sarà del tutto abolito. Il prossimo, quindi, sarà l’ultimo weekend con il coprifuoco.

A Napoli si spera nella ripresa del turismo in estate, con l'arrivo di tanti visitatori, in modo da aiutare la ripresa della città dopo la crisi economica legata alla pandemia. “La città – spiega il sindaco Luigi De Magistris – sta reagendo per ospitare turisti e visitatori. Stiamo facendo un grande lavoro in condizioni difficili”. Il primo cittadino partenopeo in questi giorni è anche impegnato nella campagna elettorale in Calabria, dove è candidato alla carica di governatore alle prossime elezioni regionali che si terranno in autunno. “Personalmente – assicura l’ex pm – non sono distratto da nulla, ma sono sempre sul pezzo, perché questa città merita l’attenzione massima che io darò fino all’ultimo giorno del mio mandato”. Anche a Napoli si voterà il prossimo autunno per la scelta del prossimo sindaco – De Magistris al secondo mandato non è più candidabile, ma ha investito l'assessore Alessandra Clemente – e la nomina del nuovo consiglio comunale.