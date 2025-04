video suggerito

De Luca sulle Regionali: "Le forze del male non prevarranno, avrete sorprese" Il governatore della Campania è tornato a parlare delle elezioni regionali durante la diretta web del venerdì.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vincenzo De Luca

"Avrete delle sorprese positive dal mio punto di vista. Visto che siamo a Pasqua, in termini evangelici, diciamo che le forze del male non prevarranno. Poi vi spiegherò…". Usa toni biblici il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto oggi nel corso della consueta diretta web del venerdì. Il tema è quello delle elezioni regionali 2025, alle quali De Luca, al secondo mandato, non potrà partecipare, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che lo ha ritenuto illegittimo. All'indomani della decisione della Consulta, il Governatore ha convocato la maggioranza in consiglio regionale per decidere i prossimi passi. Mentre il centrosinistra già lavora per trovare un candidato sul quale convergere. Al momento in campo ci sono vari nomi, tra i quali Roberto Fico, Raffaele Cantone, Sergio Costa, solo per citarne alcuni. Mentre sulle sponde deluchiane circolano le ipotesi di Fulvio Bonavitacola, attuale vice-presidente della giunta regionale, e Lucia Fortini.

De Luca, che ieri è corso a Castellammare per seguire da vicino le operazioni di soccorso dopo la tragedia della Funivia del Faito, oggi è tornato a parlare di regionali. Nella diretta streaming ha poi chiarito le sue parole sibilline: "Quello che voglio dire è: state tranquilli tutti, ne parleremo e il lavoro in corso andrà avanti. Nessuno abbia dubbi, anche se vedo che qualcuno non ha ancora capito bene e si è agitato a vuoto prima del tempo. Ne parleremo nei prossimi giorni".

L'ex sindaco di Salerno, poi, ha ripercorso le attività messe in campo nei dieci anni a Santa Lucia: "Siamo passati dalla Campania sommersa dai rifiuti a quella civile, modello di efficienza amministrativa e di sburocratizzazione, di rinnovamento del trasporto pubblico locale, di acquisto di centinaia di mezzi pubblici, di ripulitura dell'ambiente, di bandiere blu sul litorale campano. In questi anni abbiamo conquistato la dignità della Regione Campania e di Napoli. Lo abbiamo fatto ripulendo la regione, offrendo servizi e anche una programmazione culturale fra Napoli e la Campania unica in Italia. Mi permetto di pensare che se un qualche motivo di richiamo nella nostra regione c'è, questo è dovuto in primo luogo al fatto che abbiamo un territorio talmente ricco di storia, di ambiente, di cultura, che si propone da solo come richiamo turistico. Ma, ovviamente, questo grande patrimonio deve essere accompagnato da un contorno civile. Cerchiamo di essere all'altezza di quello che abbiamo conquistato e di non perderlo per strada".