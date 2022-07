De Luca: “Situazione Covid seria, tanti bambini contagiati. A settembre scuole a rischio” Vincenzo De Luca usa toni pesanti: “Valanga di contagi, soprattutto in età pediatrica e fra gli operatori sanitari”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

«È bene sapere che la situazione è questa ed è grave. Abbiamo un aumento enorme di contagi, ho il dovere di dirvi che la stupidaggine secondo la quale Omicron 5 è poco più di una influenza è una idiozia. È vero che molti hanno sintomi lievi, ma è vero anche che ci sono tanti che sono a letto con febbre alta da 15 giorni, magari a casa ma con problemi non banali».

Vincenzo De Luca usa di nuovo i toni grevi pesanti e rabbiosi di un anno fa quando parla dell'ondata di contagi Covid-19 dell'estate 2022 determinata dalla variante Omicron 5. Attacca il ministro della Salute Roberto Speranza: «Non è un ministro, è un raccomandatore: non prende decisioni, raccomanda. Raccomanda la mascherina, raccomanda il vaccino. Grazie, c'eravamo arrivati due anni fa».

Il presidente della giunta regionale della Campania fornisce i dati odierni del contagio e li compara a quelli dello stesso periodo dello scorso anno. «Tutti i dati sono falsi – afferma – i contagi sono sottostimati del 50 percento». Nella prima settimana di luglio del 2021 avevamo 208 positivi in Campania, oggi abbiamo 13.214 contagiati. Avevamo 218 ricoverati in reparti ordinari, oggi 606. E avevamo 17 terapie intensive occupate, mentre oggi sono 34, il doppio. Nello scorso anno a luglio c'erano 7mila persone isolate in casa. Oggi sono quasi 16mila».

De Luca rende noto, durante il suo tradizionale monologo del venerdì in video sui social network che c'è stato un forte incremento dei contagi di bambini: «Un boom di contagi in età pediatrica, decine di bambini ricoverati – afferma -. E abbiamo centinaia di persone del comparto sanitario che sono contagiati. Se continua così nel periodo estivo, da settembre sarà molto pesante. E avremo di nuovo le solite difficoltà, con la riapertura delle scuole, la Dad (didattica a distanza ndr.).