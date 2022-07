Contagi Covid-19, la situazione aggiornata in Campania In Campania va piuttosto male: tantissimi contagiati dalla variante Omicron 5, aumenta inesorabilmente anche il carico di lavoro per le strutture ospedaliere e i medici di famiglia.

La Campania è la regione con la più alta incidenza di contagi da Covid-19 ad inizio luglio 2022. Significa che ci sono tantissimi contagi, vista la virulenza della variante Omicron 5 e le tante occasioni di assembramento dove ormai quasi più nessuno usa la mascherina. I dati allarmanti sono quelli del monitoraggio condotto dal ministero della Salute con l'Istituto superiore di Sanità: in Italia cui nel periodo 15 giugno – 28 giugno l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente (1,30) ed oltre la soglia epidemica. Nessuna regione è considerata a rischio basso. Se snoccioliamo i dati regione per regione osserviamo che l'incidenza dei casi di Covid superiore a 1.000 per 100mila abitanti vede la Campania al 1482,5, seguita dalla Puglia al 1320,5.

Significa anche che, fermo restando il grande ruolo dei vaccini per scongiurare morti e ricoveri, in quota percentuale con un così ampio numero di contagi i reparti ordinari e quelli di terapia intensiva degli ospedali campani tornano inesorabilmente a riempirsi.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva nella media nazionale sale al 3,5% (rilevazione al 07 luglio) contro il 2,6% dei 7 giorni precedenti e il tasso di occupazione in aree mediche al 13,3% (era al 10,3%). Per la Campania (dati Agenas) i valori sono di poco superiori al 15 per cento (area non critica) e al 6% per le terapie intensive. I dati Gimbe di ieri hanno confermato che Napoli, capoluogo campano, con una incidenza pari a 1.433 ha il dato più alto d'Italia.

Ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha usato toni piuttosto allarmati per descrivere la situazione degli ospedali della regione che guida, sul fronte pandemia: