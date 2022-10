De Luca: “Nessun limite al pagamento in contanti”. Poi a Meloni: “Impara da me, sono contento” Il governatore sul Reddito di Cittadinanza: “Non può essere infinito. Bisogna fare pulizia e non sprecare i soldi”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Il tetto sul contante che è stato introdotto in Italia è sbagliato. Va eliminato. Vedo che Meloni è d'accordo con me, visto che io lo dico da 5 anni. Sta imparando anche lei, sono contento". A parlare è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che è intervenuto oggi a margine della Marcia per la Pace in Ucraina in piazza del Plebiscito a Napoli. L'ex sindaco sceriffo di Salerno è poi intervenuto anche sul Reddito di Cittadinanza: "Bisogna fare pulizia e non sprecare i soldi".

"Nessun tetto al contante"

Per De Luca, è "errato anche il dibattito ideologizzato sull'uso del contante, credo che dobbiamo trovare una soluzione ragionevole e mi pare che si stia arrivando a questa decisione da parte di Meloni. Lei ha due problemi: parla male della sanità, con iniziative e dichiarazioni irresponsabili e poi deve controllare meglio i suoi allievi nei territori perché il suo discorso è soft e tollerante ma nei territori mettono in campo atteggiamenti di intimidazione o falsificazione dei dati".

Reddito, De Luca: "Bisogna fare pulizia e non sprecare i soldi"

Non manca un passaggio sul Reddito di Cittadinanza: "Va affrontato il problema con equilibrio e non usandolo come argomento di demagogia – dice De Luca – Abbiamo povera gente che va difesa, va aumentato per famiglie con disabili ultra 50enni e anziani. Poi dobbiamo sapere che per chi ha la possibilità di lavorare bisogna fare percorsi di formazione, ogni aiuto dello Stato deve essere legato a lavoro o formazione. Il reddito non può essere infinito. Basterebbe che chi lo percepisce desse disponibilità a lavorare concretamente, poi vediamo le soluzioni di merito. Ma non drammatizzerei il problema, bisogna fare pulizia perché le risorse sono limitate e se le sprechiamo per chi non ha bisogno li togliamo ai poveri".