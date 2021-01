"Al limite della pazzia, ma siamo in grado di raggiungere nel dicembre 2021 questo obiettivo: la Campania deve essere la prima regione d'Italia, la prima regione d'Europa ad uscire dalla pandemia" Vincenzo De Luca in diretta su Facebook lancia l'obiettivo di 4,2 di vaccinazioni complete tra Pfizer-BionTech e Moderna ("ma arriveranno anche gli altri", dice). "Il problema che abbiamo è quello del numero di vaccini disponibili. A marzo ne avremo 4 milioni in Italia. La Campania ne dovrebbe avere il 10% circa, allora questa operazione è avere non meno di 5mila persone che per un anno intero si dedicano esclusivamente alla campagna di vaccinazione. Ad oggi non sono arrivati medici e infermieri. Ad oggi noi abbiamo avuto 23 medici e infermieri in più e basta".

Quello di Di Luca è un obiettivo politico reso in maniera pubblica e che sicuramente sarà oggetto di discussione nei giorni a venire: "Se avremo la disponibilità di 8,2 milioni di vaccini ci proporremo di essere la prima regione di Italia e di Europa ad uscire dalla pandemia, se mi seguirete e ci seguirete e ci aiuterete con comportamenti responsabili, non sarà un obiettivo folle. Abbiamo perso due anni di vita, vi chiedo il massimo di aiuto e collaborazione". "Dovremo utilizzare chiese e teatri e spazi dei Comuni. Se avremo garanzie in tal senso faremo un lavoro gigantesco e coinvolgeremo tutti i campani".