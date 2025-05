video suggerito

De Luca: "Il governo israeliano con i suoi crimini sta alimentando l'antisemitismo" De Luca nel suo discorso del venerdì ha parlato anche di Gaza: "Sta avvenendo un genocidio, il calpestamento di tutte le norme del diritto internazionale"

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Il governo israeliano sta alimentando, con i propri crimini, una nuova spinta all'antisemitismo". Non usa mezzi termini Vincenzo De Luca nella sua consueta del venerdì su Facebook. E punta il dito contro "l'attuale governo di Israele", che a suo avviso starebbe "tradendo i valori della democrazia e dell'umanità". Il pensiero è a quanto sta avvenendo in questo momento a Gaza, con lo stato di Israele che "sta dando prova di una totale insensibilità per i valori umani fondamentali, proponendo l'occupazione di Gaza e stato della Palestina, una vergogna che dovrebbe lacerare la coscienza di ogni persona perbene". De Luca ha poi rincarato la dose, aggiungendo che "quello che sta avvenendo a Gaza è sconvolgente, un genocidio, il calpestamento di tutte le norme del diritto internazionale", sottolineando che "la memoria dei campi di concentramento rischia di affievolirsi" e che il "principale alimentatore dell'antisemitismo si chiama Netanyahu". De Luca ha poi auspicato che "il Governo italiano dica una parola su quello che sta succedendo a Gaza, l'unico che ne ha parlato è stato Papa Francesco".

Proprio il Papa è stato l'altro grande tema trattato da De Luca, che ha commentato la scelta di Robert Francis Prevost con il nome di Leone XIV dicendo che "con questo Papa nord americano credo che sarà difficile alimentare le spinte del fondamentalismo cristiano, presenti fortemente nel nord America e ci sarà una difficoltà per Trump di tagliare gli aiuti alle associazioni di volontariato". Secondo il presidente della Campania, ci sarebbe inoltre una "totale continuità tra papa Leone IV e Papa Francesco", come dimostrerebbe la parola pace, ripetuta numerose volte nel suo primo discorso ufficiale, definito un "grandissimo messaggio, ha parlato di una pace da perseguire con un cessate il fuoco immediato ma anche una pace che rifiuti la logica del riarmo continuo. Ha ripetuto molte volte l'appello al dialogo alla necessità di fare ponti tra persone, popoli per costruire la pace", ha proseguito ancora De Luca. "Questo è il primo grande messaggio che viene da Papa Leone XIV ed è il primo significato che avrà anche il suo papato".