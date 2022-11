De Luca: “Il Governo ha riammesso i medici no vax, con che credibilità parla di campagna vaccinale?” Duro affondo del presidente De Luca: “Con quale faccia parlano di una campagna di vaccinazione contro il Covid dopo aver riportato al lavoro i medici No vax?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca attacca il governo: dopo che il ministro della Salute Orazio Schillaci (già Rettore dell'Ateneo di Tor Vergata e specialista in Medicina Nucleare) ha annunciato l'avvio di una nuova campagna vaccinale contro Covid e influenza, il presidente della Regione Campania punta il dito contro chi "ha riportato al lavoro i medici no vax". Nella sua consueta diretta social del venerdì, il presidente De Luca è tornato sull'argomento Covid anche in vista del cospicuo aumento di casi in Campania, come riportati dal bollettino regionale quotidiano.

"Vorrei dire con spirito cristiano all'attuale ministro della Salute: caro ministro, ma con quale credibilità e quale faccia noi andiamo a rilanciare oggi una campagna di vaccinazione contro il Covid e contro l'influenza dopo aver riportato al lavoro i medici No vax?". Il presidente della Regione Campania ha attaccato il governo dopo la dichiarazione del ministro Schillaci che "ci ha comunicato che nei prossimi giorni farà partire una grande campagna di sensibilizzazione relativa al vaccino Covid e antinfluenzale". Ma il nodo dei medici no vax resta ancora una volta attuale.

"Quella decisione di riammettere i No vax è stata una decisione irresponsabile", ha aggiunto De Luca, sottolineando che la stessa decisione "non ha riportato alcun beneficio al personale sanitario". De Luca ha poi spiegato di aver già fatto "quarta dose di vaccino Covid assieme al vaccino antinfluenzale, braccio sinistro e braccio destro contemporaneamente". Ed ha invitato nuovamente "i miei concittadini a dare retta alla Regione Campania invece delle fesserie che, come sempre vengono raccontate dal ministero della Salute, come è capitato prima e come capita ancora oggi".