Daspo di 4 anni a 7 tifosi per gli scontri durante la gara Sant’Antonio Abate-Ercolanese Scontri con mazze e pietre durante Sant’Antonio Abate-Ercolenese dello scorso settembre, il Questore decide per quattro anni di Daspo per 7 tifosi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Daspo di 4 anni per sette tifosi dopo gli scontri durante la gara Sant'Antonio Abate-Sporting Ercolanese dello scorso 14 settembre. Questa la decisione del Questore di Napoli, dopo settimane di indagini a seguito della violenta rissa che si scatenò nell'intervallo della gara di Coppa Italia di categoria. Le immagini fecero rapidamente il giro della Rete: come ricostruito dagli inquirenti, nell'intervallo della gara che si disputava allo stadio Vigilante Varone di Sant'Antonio, con gli ospiti ercolanesi avanti per 3-1, si registrò prima un'invasione di campo durante la quale i tifosi si colpirono a suon di cinghie, mazze, caschi e bastoni. Poi, al termine del match, vi su un lancio di oggetti da parte dei tifosi di casa contro il pullman che trasportava i tifosi ospiti, seguito da un nuovo lancio verso quello con a bordo la squadra avversaria. Lancio che terminò con la rottura dei vetri laterali e del parabrezza del pullman dell'Ercolanese.

Le indagini su 13 tifosi

Fin da subito, la Procura di Torre Annunziata (competente per il territorio) iscrisse nel registro degli indagati 13 tifosi di ambo le parti, raggiunti dall'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza: le accuse erano di rissa, danneggiamento, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Dopo settimane di indagini, sono arrivati i primi 7 Daspo della durata di 4 anni nei confronti di quattro tifosi del Sant'Antonio Abate e di tre tifosi dell'Ercolanese. E non è escluso che ulteriori provvedimenti possano essere presi nei confronti degli altri identificati.

Due Daspo di 2 anni anche per Turris-Foggia

Altri due Daspo sono stati inflitti invece nei confronti di un 25enne di Torre del Greco e di un 22enne di Foggia, entrambi sanzionati per 2 anni per fatti avvenuti durante Turris-Foggia dello scorso 18 dicembre: il primo aveva cercato di portare materiale pirotecnico nello stadio; il secondo, aveva lanciato un petardo tra la tribuna ed il muro di cinta, seppur senza ferire alcuna persona. Per entrambi, il Daspo durerà 24 mesi.