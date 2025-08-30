Daniele Decibel Bellini resta lo speaker del Napoli, a società di Geolier e a Timo Suarez l’intrattenimento

Si è chiuso con un accordo il caso scoppiato intorno alla decisione del Calcio Napoli di sostituire Daniele "Decibel" Bellini e di collaborare con la Golden Boys: lo speaker rimarrà la voce delle formazioni e dei goal degli azzurri, mentre la società di Geolier e del fratello curerà la direzione artistica degli show e dj set, con Timo Suarez che presenterà il pre-match. La soluzione arriva dopo serrate riunioni e trattative ed ha effetto immediato: Bellini questa sera sarà allo stadio Maradona per Napoli-Cagliari, seconda partita del campionato di Serie A, in programma a Fuorigrotta alle 20:45.

Decibel Bellini resta speaker del Napoli

Daniele Bellini ha annunciato sui social il rinnovo dell'accordo col Calcio Napoli, pubblicando una storia in cui mostra le immagini dei momenti più importanti degli ultimi anni al Maradona. Sembra un video di addio, effetto che appare sicuramente voluto quando si legge che "tutto finisce". Ma, subito dopo, il colpo di scena: "Ma quel giorno non è oggi". "Un unico grande abbraccio – scrive Bellini nella didascalia – a tutti voi che mi avete dimostrato un affetto che mai avrei immaginato, a fratm Geolier e a tutta la SSCN".

La querelle dopo la sostituzione dello speaker

A comunicare l'interruzione della collaborazione era stato lo stesso Bellini, giovedì scorso. Una notizia che aveva suscitato forti proteste tra i tifosi, per il legame di affetto che si era creato a partire dal 2010, quando il dj aveva cominciato la sua avventura all'ex San Paolo annunciando le formazioni e accompagnando la squadra in momenti rimasti iconici. Poco dopo il Calcio Napoli aveva annunciato la collaborazione con la Golden Boys, società che fa capo ad Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ed al fratello Gaetano; come nome del nuovo speaker era stato ufficializzato quello di Timo Suarez. E anche stavolta i tifosi non l'avevano presa benissimo, arrivando, in molti casi, a identificare nel rapper la causa dell'abbandono di Decibel Bellini.

In serata Geolier aveva risposto alle numerose critiche con una storia su Instagram, chiarendo di non avere avuto alcun ruolo nella scelta della società di interrompere il rapporto lavorativo con quello che ormai era l'ex speaker. E successivamente, nella notte tra giovedì e venerdì, il rapper si è schierato apertamente dalla parte di Bellini, annunciando, sempre su Instagram, di avere deciso di rinunciare alla collaborazione col Calcio Napoli proprio a seguito del suo mancato reintegro.