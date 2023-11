Pozzuoli, il parcheggiatore abusivo minaccia: “Dammi una cosa a piacere o ti uccido” Un parcheggiatore abusivo ha intimato ad un automobilista di pagarlo “se no ti uccido”. Lui però non si è lasciato intimidire e lo ha fatto arrestare.

Voleva una "offerta a piacere" da un automobilista, al punto da minacciarlo di morte: il tutto per "consentirgli" di parcheggiare senza problemi. Ma il giovane non ha ceduto ed anzi ha chiamato i carabinieri, facendo arrestare l'uomo. La vicenda è accaduto nei pressi del porto di Pozzuoli, nell'area occidentale dei Campi Flegrei.

Protagonista in negativo della vicenda è un parcheggiatore abusivo di 44 anni, napoletano, che ora dovrà rispondere di tentata estorsione: si trova ai domiciliari in attesa di giudizio. Nessuna conseguenza invece per il giovane, che non si è lasciato intimidire.

Tutto è accaduto l'altra sera, dopo che il giovane appena arrivato in zona con la sua fidanzata aveva parcheggiato l'automobile sulle strisce blu, pagando il regolare "grattino" al comune puteolano per la sosta. Ma a quel punto è sbucato un uomo, un 44enne del posto, che prima lo ha avvicinato chiedendogli una sigaretta, e poi gli chiesto soldi per "guardare" la sua macchina. Il giovane però si è rifiutato, specificando anche che aveva già pagato la regolare tariffa al comune per la sosta sulle strisce blu e l'uomo a quel punto ha alzato il tiro: "Se non mi dai i soldi ti uccido e se non te ne vai ti picchio", ha esclamato verso il giovane, davanti alla propria fidanzata che era in auto con lui. A quel punto, i due giovani si sono allontanati con l'automobile, mentre continuavano le minacce e gli insulti, ed hanno chiamato il 112: poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile di Pozzuoli, che hanno arrestato il parcheggiatore abusivo per tentata estorsione e lo hanno portato ai domiciliari, dove resterà in attesa di giudizio.