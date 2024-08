video suggerito

Dalla Sanità a via Duomo per scippare collanine, beccati mentre cambiano targa allo scooter Due scippatori sono stati arrestati nel rione Sanità, a Napoli: avevano con loro la refurtiva, stavano staccando dallo scooter la targa clonata usata per il furto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Prima di partire alla ricerca di vittime avevano cambiato la targa, su quella originale ne avevano fissata un'altra, clonata, per sfuggire ad eventuali telecamere e restare al sicuro nel caso qualche testimone l'avesse annotata. E sembrava essere andato tutto liscio, fino a quando la Polizia non è piombata nel garage dove la stavano rimuovendo. In manette sono finiti due napoletani di 33 e 36 anni, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, accusati di avere scippato una persona in via De Blasiis, nel centro storico di Napoli.

I Falchi della Squadra Mobile, nella mattinata di ieri, 28 agosto, mentre pattugliavano via Duomo sono stati fermati da un uomo che ha segnalato loro uno scippo appena avvenuto: due persone in sella a uno scooter avevano strappato delle collanine d'oro a un passante ed erano scappate verso via Foria. Gli agenti hanno quindi acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona e, forti delle descrizioni della coppia, hanno avviato le ricerche per trovare i responsabili. I due sono stati rintracciati poco dopo, in un garage di via San Vincenzo, nel rione Sanità: stavano staccando la targa, che era stata fissata su quella originale. Perquisiti, sono stati trovati in possesso delle collane rubate poco prima.

Dai successivi accertamenti è emerso che la targa utilizzata era stata clonata: era abbinata ad un altro mezzo. Dopo le formalità di rito i due indagati sono stati tratti in arresto con le accuse di furto con strappo, in merito alle collanine, e di ricettazione, relativamente alla targa utilizzata per lo scippo.