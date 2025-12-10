Dalla Palestina a Napoli per continuare a studiare: 24 studenti all’Università Federico II

La sede principale dell’Università Federico II di Napoli, immagine di repertorio

Sono 24 i giovani studenti arrivati a Napoli dalla Palestina per continuare i propri studi universitari, interrotti a causa dei raid israeliani su Gaza e sulla Palestina. I 24 studenti sono giunti all'Università Federico II di Napoli grazie al programma IUPALS (Italian Universities for Palestinian Students), promosso da Crui: si tratta di 11 ragazzi provenienti da Gaza, mentre gli altri 13 arrivano da diverse località della Cisgiordania, che oggi hanno incontrato il rettore della Federico II Matteo Lorito.

"Siamo molto felici di avervi qui e di aver investito in questo programma. Abbiamo rapporti consolidati da anni con Università della Palestina e faremo del nostro meglio, pur sapendo che non tutto è perfetto, e cercheremo di fare ciò che è possibile affinché possiate restare e realizzare le vostre aspirazioni" ha detto il rettore Lorito.

"I ragazzi avevano la possibilità di iscriversi a tutti i nostri corsi di laurea magistrale in lingua inglese che sono 14 e, dunque, ora sono regolarmente iscritti e frequentano le lezioni. Inizialmente l'Ateneo aveva aderito al programma IUPALS con 10 borse di studio, ma grazie a un finanziamento avuto dalla Regione Campania siamo riusciti ad ampliare la disponibilità e ad accoglierne 24" ha invece dichiarato Gianluigi Mauriello, referente del programma IUPALS.