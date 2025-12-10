napoli
video suggerito
video suggerito

Dalla Palestina a Napoli per continuare a studiare: 24 studenti all’Università Federico II

Grazie al programma IUPALS, 24 studenti sono arrivati dalla Palestina all’Università Federico II di Napoli per proseguire i loro studi, interrotti a causa dei raid israeliani su Gaza.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
La sede principale dell’Università Federico II di Napoli, immagine di repertorio
La sede principale dell’Università Federico II di Napoli, immagine di repertorio

Sono 24 i giovani studenti arrivati a Napoli dalla Palestina per continuare i propri studi universitari, interrotti a causa dei raid israeliani su Gaza e sulla Palestina. I 24 studenti sono giunti all'Università Federico II di Napoli grazie al programma IUPALS (Italian Universities for Palestinian Students), promosso da Crui: si tratta di 11 ragazzi provenienti da Gaza, mentre gli altri 13 arrivano da diverse località della Cisgiordania, che oggi hanno incontrato il rettore della Federico II Matteo Lorito.

"Siamo molto felici di avervi qui e di aver investito in questo programma. Abbiamo rapporti consolidati da anni con Università della Palestina e faremo del nostro meglio, pur sapendo che non tutto è perfetto, e cercheremo di fare ciò che è possibile affinché possiate restare e realizzare le vostre aspirazioni" ha detto il rettore Lorito.

"I ragazzi avevano la possibilità di iscriversi a tutti i nostri corsi di laurea magistrale in lingua inglese che sono 14 e, dunque, ora sono regolarmente iscritti e frequentano le lezioni. Inizialmente l'Ateneo aveva aderito al programma IUPALS con 10 borse di studio, ma grazie a un finanziamento avuto dalla Regione Campania siamo riusciti ad ampliare la disponibilità e ad accoglierne 24" ha invece dichiarato Gianluigi Mauriello, referente del programma IUPALS.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Esplosione Ercolano, imputati condannati a 17 anni per la morte di Aurora, Sara e Samuel
Urla di protesta dei familiari in Tribunale, il pm aveva chiesto 20 anni. Il papà di Samuel: "Non è giustizia"
L'esplosione della fabbrica di botti il 18 novembre 2024
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views