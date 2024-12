video suggerito

Dalla Finlandia a Secondigliano per fuggire all’arresto, era ricercato per rapimento e sequestro di persona Un 45enne finlandese è stato arrestato dalla Polizia a Secondigliano dopo un inseguimento: era ricercato dalle autorità svedesi per sequestro di persona e rapimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Si è conclusa a Secondigliano, periferia nord di Napoli, la fuga di Leif Alexi Valentino Gronfors, cittadino finlandese di 45 anni: è stato individuato un un albergo ed è stato bloccato dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di fuga; l'uomo è destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità svedesi, per rapimento e sequestro di persona.

L'uomo, apprende Fanpage.it, si trovava in compagnia di una donna, vittima dei reati per cui è stato spiccato il mandato di arresto: non si esclude che l'abbia in qualche modo costretto a seguirla in Italia. I poliziotti del commissariato di Secondigliano sono intervenuti nella serata di ieri, 22 dicembre, presso la struttura ricettiva a seguito della richiesta del personale: c'era un ospite che si rifiutava di fornire i documenti di identità per la registrazione. Quando gli agenti sono arrivati, il 45enne era già scappato, saltando da una finestra; verosimilmente sapeva di essere ricercato e ha tentato in questo modo di evitare l'arresto.

È stata contattata la Sala Operativa, che ha diramato la nota di ricerca. Grazie alle descrizioni fornite, Gronfors è stato individuato e bloccato poco dopo in viale Fulco Ruffo di Calabria da una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dagli accertamenti sulla sua identità è emerso che l'uomo era destinatario del mandato di arresto europeo e che la vittima di quei reati era proprio la donna che era insieme a lui nell'albergo di Secondigliano; il 45enne è stato arrestato e sono state avviate le pratiche per l'estradizione.