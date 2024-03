Dal gruppo Whatsapp alla rissa: il video delle mamme di Scampia che si picchiano fuori scuola In un video i momenti della rissa tra mamme – dopo un litigio avvenuto in un gruppo Whatsapp – che si è verificata all’esterno di una scuola di Scampia, a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima qualche spintone. Poi capelli che vengono tirati. E poi, infine, schiaffi, pugni e calci. Questi i momenti della rissa tra mamme scoppiata all'esterno di una scuola di Scampia, periferia settentrionale di Napoli, in seguito a un litigio avvenuto in un gruppo Whatsapp del quale facevano parte proprio le madri degli alunni dell'istituto scolastico. La rissa è stata immortalata in un video, filmato dalle telecamere che si trovano all'esterno della scuola e diffuso dai carabinieri: oltre al parapiglia e alle botte, le immagini mostrano chiaramente anche come alcuni bambini, che si trovavano insieme ai loro genitori, abbiano assistito alla rissa.

Sette donne sono state denunciate dai carabinieri

Tutto sarebbe nato, come detto, sarebbe nato da una discussione su un gruppo Whatsapp, di come se ne vedono tanti, quelli formati dai genitori degli alunni di una determinata scuola, utilizzati per l'organizzazione di attività, scolastiche e non. Dalle parole virtuali si è passati, però, ai fatti, proprio all'esterno dell'istituto scolastico: sono state due mamme a dare il via alla lite, subito supportate da altre donne. In sette, in totale, hanno partecipato alla rissa, ma all'arrivo dei carabinieri si erano tutte già dileguate: è stato proprio grazie alle telecamere e al video che i militari dell'Arma hanno identificato e denunciato le 7 donne.