Litigano sul “gruppo delle mamme”, poi la rissa davanti all’asilo: 7 donne denunciate a Scampia Sette donne si sono azzuffate a Scampia, davanti all’asilo dei figli, alla presenza dei bimbi: la rissa nata dopo una discussione sul “gruppo delle mamme” su Whatsapp. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mamma che impone la propria decisione stravolgendo gli impegni delle altre, la discussione che rapidamente monta e passa dal virtuale al reale, un bilancio conclusivo di 7 donne denunciate che se le sono date di santa ragione davanti ad un asilo, alla presenza di numerosi bimbi: ingredienti di una storia, ricostruita dai carabinieri, che parte da un gruppo Whatsapp delle mamme di Scampia, periferia Nord di Napoli.

Tutto è nato, hanno appurato i militari, da un litigio nato in chat. La scuola in questione permette alle mamme dei bambini di partecipare alle attività didattiche, per monitorare e seguire l'andamento dei figli. Naturalmente è una cosa che va regolamentata: due donne per volta, secondo un calendario che i genitori possono gestire autonomamente. Una delle mamme, però, avrebbe deciso arbitrariamente di cambiare tutto: senza chiedere il parere degli altri avrebbe modificato il proprio giorno di visita e lo avrebbe comunicato su Whatsapp come cosa già fatta.

A quel punto sarebbero nate le proteste: le altre donne si erano infatti organizzate seguendo i propri impegni personali e di lavoro e quello spostamento avrebbe creato non pochi problemi. Ogni tentativo di trovare un accordo si sarebbe, però, rivelato vano: nuovo calendario, senza opportunità di repliche. La situazione sarebbe rapidamente trascesa e dalle rimostranze si sarebbe passati agli insulti.

Capitolo successivo, proprio davanti all'asilo dei bimbi: il litigio è scoppiato prima tra due mamme, poco dopo supportate da altre, e nel giro di pochi secondi quella che si svolge davanti agli occhi dei piccoli è una vera e propria rissa con sette partecipanti. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, ma al loro arrivo le donne si sono già dileguate. Tutto inutile: la scena è stata ripresa dalle telecamere di un'attività commerciale e, grazie a quelle immagini, i militari hanno potuto identificare le sette donne coinvolte: per tutte si prospetta la denuncia per rissa.