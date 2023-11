Dal cappotto alla t-shirt: caldo anomalo su Napoli. Umidità e temperature alte a 40 giorni dal Natale Caldo anomalo con temperature superiori di 5-8 gradi rispetto alla media e forte umidità: si ripone per l’ennesima volta il cappotto e si vedono turisti in t-shirt.

A cura di Redazione Meteo

Il caldo anomalo di questi giorni, con il calendario che conta – 40 al Natale 2023 preoccupa e non poco: è sicuramente la conferma che questo è stato uno degli anni più caldi – numeri alla mano il più caldo in assoluto – ed è frutto dei cambiamenti climatici in atto nel Pianeta. Il risultato? A Napoli si rivede gente in t-shirt, soprattutto i turisti. L'altroieri cappotto e oggi a mezze maniche.

La stazione meteo Unina puntata su Napoli-centro mostra l'incremento delle temperature, oggi arriviamo a 22 gradi con una percentuale di umidità che stamane alle 7.30 del mattino sfiorava il 90% (89 per la precisione) acuendo il senso d'afa assolutamente insolito per il periodo.

Addensamenti in aumento dalla serata e locali piogge in arrivo nel corso della notte a partire dai settori occidentali. Anche i prossimi giorni temperature anomale di 5-8°C superiori alle medie del periodo: solo tra venerdì 17 e la prima parte di sabato brevissima fase autunnale più tipica. Estate di San Martino fino a giovedì 16 con prevalenza di sole, qualche nuvola in più sulle tirreniche e un po’ di vento. Venerdì 17, passaggio perturbato previsto al Centro-Sud con qualche pioggia e ancora vento. Dal weekend, spiega Ilmeteo.it, «rispettando il trend climatico, dovremmo rivedere ad oltranza il sole e il caldo anomalo su buona parte del Paese».