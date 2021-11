“Dacci 10 auto gratis o ti uccidiamo”: imprenditore sequestrato, minacciato e rapinato nel Napoletano Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per la vicenda: sono accusati di rapina, sequestro di persona e tentata estorsione. La vittima, un imprenditore residente in Lombardia, è stata attirata nel Napoletano con la promessa di un affare: giunto in Campania, però, è stato sequestrato, minacciato e rapinato.

A cura di Valerio Papadia

Attirato in Campania con l'inganno, poi sequestrato, minacciato e rapinato: brutta disavventura vissuta nel Napoletano da un imprenditore calabrese residente a Seregno, Monza e Brianza, in Lombardia. Per la vicenda, i carabinieri, su richiesta della Procura di Napoli Nord, hanno arrestato tre persone – un 29enne, un 26enne e un 43enne – accusate di rapina, sequestro di persona e tentata estorsione. Le indagini sono partite dopo che la vittima ha denunciato le angherie subite ai carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa, cittadina del Casertano dove aveva affittato una camera d'albergo. Insieme ai colleghi della compagnia di Marcianise e ai magistrati di Napoli Nord, i militari dell'Arma sono riusciti a ricostruire la vicenda e ad assicurare alla giustizia i tre uomini.

L'imprenditore picchiato e rapinato del Rolex da 18mila euro

L'uomo, attivo nel campo del noleggio di automobili, è stato attirato in Campania dal 29enne, a cui aveva appunto noleggiato una vettura, che gli ha profilato la possibilità di venire a Napoli non soltanto per ricevere il pagamento del noleggio, ma anche per concludere un potenziale affare. Quando l'uomo è arrivato alla Stazione Centrale partenopea è stato prelevato dal 29enne, che lo ha però portato in un capannone di Villaricca, nella provincia di Napoli – e non a Gricignano, dove aveva affittato la stanza – dove ad attenderli c'erano i due complici. Qui, l'imprenditore è stato sequestrato, schiaffeggiato e rapinato del Rolex da 18mila euro e di altri oggetti di valore. L'uomo è stato inoltre minacciato di morte se non avesse fornito ai tre il noleggio gratuito di una decina di automobili. Quindi, è stato liberato, e si è recato immediatamente dai carabinieri a denunciare l'accaduto, facendo arrestare i suoi aguzzini.