Da Versailles a Schönbrunn, i responsabili delle Regge d'Europa riuniti al Palazzo Reale di Napoli Il vertice si terrà l'11 e 12 gennaio 2024. Parteciperanno delegazioni di Austria, Germania, Francia, Ungheria, Monaco, Polonia e Italia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Versailles, a sinistra. Palazzo Reali di Napoli, a destra.

Dalla Reggia del "Re Sole" Luigi XIV a Versailles a quella della Principessa Sissi a Schönbrunn, dal Principato di Monaco alla Reggia di Caserta. I responsabili delle dimore reali d'Europa riuniti a Napoli per un incontro che si terrà a Palazzo Reale l'11 e il 12 gennaio prossimi. Le delegazioni provenienti da 7 Paesi Europei – Austria, Germania, Francia, Ungheria, Monaco, Polonia e Italia – che parteciperanno al meeting si confronteranno sul tema della coesistenza di diversi istituti all’interno delle regge che rappresentano una larga parte della storia del nostro continente.

I responsabili delle Regge d'Europa a Palazzo Reale

Al vertice parteciperanno le delegazioni delle residenze reali europee associate (ARRE) e discuteranno di varie problematiche e soluzioni relative alla gestione, tutela e valorizzazione dei palazzi che ospitano, a secondo dei casi, rami del parlamento o di organi di governo locale, residenze dei capi di Stato o istituti con esigenze differenti da quelle museali. Tra i rappresentanti figurano i delegati delle Regge di Versailles e di Schönbrunn, il castello della principessa Sissi a Vienna, dei Castelli di Sassonia, del Palazzo del Principato di Monaco e della residenza – ora museo – dell’ultimo Re di Polonia, Stanislao II Augusto, a Varsavia. Per l’Italia saranno rappresentati il Palazzo Reale di Milano, il Quirinale, la Reggia di Colorno (recentemente entrata a far parte dell’associazione), la Reggia di Caserta e, naturalmente, il Palazzo Reale di Napoli.

Il vertice a Napoli l'11 e 12 gennaio

Le delegazioni saranno accolte dal direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani, che aprirà i lavori, seguito dagli interventi dell’architetto Almerinda Padricelli, dell’architetto Stefano Gei e della storica dell’arte Antonella Delli Paoli. Le relazioni tratteranno della coesistenza di vari istituiti all’interno del Palazzo Reale, con particolare riferimento alla Biblioteca Nazionale, dove i rappresentanti di ARRE saranno condotti in visita riaprendo eccezionalmente per l’occasione la porta che separa l’Appartamento di Etichetta, oggi museo, dai saloni ora destinati a sede della Biblioteca qui trasferita nel 1927. Al termine dei lavori i delegati visiteranno la Reggia di Portici, altra residenza borbonica che cambiò destinazione diventando sede della Facoltà di Agraria dell’Università Federico II.

L’Associazione delle Residenze Reali Europee (ARRE) è un’organizzazione internazionale che raggruppa alcuni tra i più importanti palazzi, castelli, regge e in generale residenze reali che si trovano in Europa, raccogliendo oltre 100 palazzi in 14 Paesi dell’Unione. Lo scopo dell'associazione, nata nel 1995 e organizzata in modo più strutturato e ampio dal 2001, è di preservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle residenze-museo europee, organizzando attività di formazione, promozione e collaborazioni con altri enti.