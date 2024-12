video suggerito

Dà un passaggio a una conoscente, ma in auto la palpeggia nelle parti intime: 55enne arrestato a Napoli L'uomo è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia di Stato: è accusato di violenza sessuale e lesioni personali.

A cura di Valerio Papadia

Nella notte tra sabato e domenica, nel weekend appena trascorso, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in una strada buia e isolata di Agnano, alla periferia occidentale della città, per la segnalazione di una ragazza in difficoltà. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la giovane che, sotto la pioggia battente, chiedeva aiuto: agli operatori ha raccontato di aver accettato un passaggio a casa da un conoscente e che questi, una volta in auto, durante il tragitto verso casa, l'aveva toccata nelle parti intime.

I poliziotti, pertanto, grazie anche alla descrizione del soggetto fornita dalla vittima, sono riusciti, in tempi rapidi, a risalire alla sua identità. Il 55enne è stato così intercettato mentre si trovava in via Santa Lucia a Monte, in centro città, dagli agenti del commissariato Montecalvario, che lo hanno arrestato per violenza sessuale e lesioni personali.