Da Napoli a Roma per rubare Rolex: ladri “trasfertisti” fermati in autostrada a Caserta Avevano rubato un Rolex Daytona da 45mila euro a Roma, su via Colombo: ma prima di rientrare a Napoli sono stati fermati sull’A1 all’altezza di Casagiove.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Erano andati a Roma per rubare un Rolex, ma mentre facevano ritorno a Napoli sono stati intercettati da una pattuglia della Polstrada, che li ha denunciati a piede libero per furto. Recuperata invece la refurtiva: un Rolex Daytona dal valore commerciale di 45mila euro, oltre a vari oggetti nascosti all'interno dell'abitacolo e tutti messi sotto sequestro da parte della Polizia di Stato di Caserta.

I controlli della Polstrada

Tutto è accaduto nelle scorse ore, quando gli agenti di polizia stavano monitorando il normale svolgimento del traffico lungo le arterie autostradali. Tra le vetture di passaggio, uno in particolare ha destato l'attenzione degli agenti: a bordo c'erano infatti due persone che, durante i normali controlli, erano apparsi particolarmente agitati. A quel punto, gli agenti della Polstrada hanno intensificato i controlli nell'abitacolo e hanno ritrovato prima un Rolex Daytona in oro bianco, nascosto in un incavo dell'autovettura e con il cinturino rotto, poi due auricolari bluetooth, due paia di guanti e due minicellulari.

La scoperta e il sequestro del Rolex

Dalle indagini successive da parte degli agenti della Polstrada di Caserta, è emerso che il Rolex era stato rubato poche ora prima in via Cristoforo Colombo, in pieno centro a Roma. E così, al termine dei controlli, i due all'interno della vettura sono stati denunciati a piede libero per furto, mentre tutti gli oggetti sono stati posti sotto sequestro, con il Rolex che invece è stato restituito al legittimo proprietario, un uomo della Capitale che aveva sporto denuncia alle forze dell'ordine subito dopo il furto.