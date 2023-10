Da gennaio a oggi la Polizia ha rimosso oltre 700 fra auto e moto. Perfino un quadriciclo Oltre 700 tra automobili e motorini abbandonati sono stati rimossi da gennaio ad oggi dalle strade di Napoli da polizia e agenti della municipale.

Alcuni degli scooter rimossi dagli agenti

Oltre 700 veicoli sono stati rimossi da gennaio ad oggi dalle strade di Napoli da polizia e agenti della municipale. Si tratta per lo più di veicoli che si trovavano in stato di abbandono e senza copertura assicurativa, lasciati spesso in zone del Centro Storico e per lo più nei vicoli, creando anche problemi sia alla circolazione delle altre vetture sia a chi cercava parcheggio ma trovava spesso gli stalli occupati per mesi da veicoli che nessuno spostava mai.

Rimossi 717 veicoli da gennaio ad oggi

Complessivamente, si tratta di 717 veicoli di cui 443 moto e scooter, 270 automobili e perfino 3 autocarri ed un quadriciclo, tutti rimossi in particolare tra le strade adiacenti Piazza Carlo III, il Rione delle Case Nuove e non ultimi i Quartieri Spagnoli di Napoli. Tre aree distanti tra loro ma tutte appartenenti al Centro Storico di Napoli, da una parte all'altra del capoluogo partenopeo.

Altri 35 veicoli rimossi soltanto ieri

Soltanto nella giornata di ieri, altri 35 veicoli sono stati rimossi dalle forze dell'ordine, stavolta nella zona del Borgo Sant'Antonio Abate, sempre nella zona del Centro Storico partenopeo. In particolare, gli agenti intervenuti hanno rimosso 35 veicoli di cui 5 automobili e 30 motorini tra via Michele Morelli, via Sant’Antonio Abate, vico Guardia e vico II Sant’Antonio Abate. Anche in questo caso si trattava di vetture per lo più in stato di abbandono e prive pertanto anche della copertura assicurativa.

