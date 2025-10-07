Da Gaza a Napoli per le cure del fratello, Raghad festeggia i suoi 18 anni al Santobono

Fuggita da Gaza per arrivare a Napoli, assieme alla famiglia, per le cure del fratellino Zakaria. Per Raghad, un compleanno lontanissimo dalla sua Palestina, ma non per questo meno speciale: e così per i suoi 18 anni, è arrivata la sorpresa del personale del Santobono-Pausilipon. Torta di compleanno, candeline e tante lacrime per la ragazza, che non si aspettava forse un compleanno a sorpresa. Felicissimi anche al Santobono, per aver ridato il sorriso ad una ragazza che è dovuta scappare dalla sua città per sfuggire ai bombardamenti israeliani. Zakaria, intanto, sta bene grazie alle cure dei medici partenopei. E così per la sorella, la felicità è doppia.

"Vederla commossa per un gesto semplice di amore e condivisione è stato davvero emozionante", fa sapere il Santobono, "perché quel pianto racchiudeva in sé tantissime cose ma soprattutto la certezza di avere diritto ad un futuro! Diritto a vivere un presente in cui la paura non sia più una costante con cui fare i conti; il diritto a poter sognare di diventare chiunque lei voglia diventare perché il vero regalo ricevuto per i suoi 18 anni è stato il diritto alla vita, diritto che noi diamo per scontato ma che per lei scontato non lo era, almeno fino ad ieri. Festeggiare con lei", prosegue in una nota il Santobono, "è stato per noi un grande onore che ci ha restituito il senso di ciò che facciamo ogni giorno per tutti i bambini che incrociamo sul nostro cammino : di qualunque razza, religione o provenienza geografica. Perché ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. Un ringraziamento alla Comunità Palestinese della Campania che ci supporta sempre con amore e dedizione", conclude la nota.