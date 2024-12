video suggerito

Da aspirante carabiniera a suora: la storia della 22enne Chiara Franco di Sapri La 22enne Chiara Franco ha ricevuto l'8 dicembre la prima professione religiosa come suora: quattro anni fa studiava da carabiniere, poi ha seguito la vocazione.

A cura di Nico Falco

Chiara Franco

Voleva entrare nell'Arma, poi aveva capito che la aspettava una vita diversa: il suo futuro non era in caserma ma in convento. Arriva dal Cilento la storia di Chiara Franco, studentessa di 22 anni originaria di Sapri (Salerno), che, alcuni anni fa, ha lasciato il fidanzato, col quale sognava di costruire una famiglia, e ha mollato tutto per seguire la vocazione. L'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, ha ricevuto la prima professione religiosa come suora delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore.

Il percorso della ragazza è cominciato quattro anni fa, quando aveva appena compiuto diciotto anni fa. A quel tempo frequentava l'istituto Da Vinci di Sapri e voleva seguire le orme del padre, comandante della stazione dei carabinieri di Torchiara. Stava studiando per il concorso per entrare nell'Arma ma, al ritorno da una vacanza col fidanzato, aveva capito che qualcosa nella sua vita non stava andando per il verso giusto. Racconta lei stessa ad Anteprima24:

"Provavo una strana sensazione di confusione e sentivo il bisogno di intraprendere un percorso di fede. Pur essendo credente, non sono mai stata frequentatrice di corsi parrocchiali ma ogni anno andavo a Lourdes in pellegrinaggio con i bambini ammalati. In uno di quei viaggi a Lourdes incontrai una suora delle Piccole Ancelle che mi invitò a visitare l’Ecuador. Anni dopo, telefonai quella suora e le raccontai del mio stato di malessere e lei, mi invitò a pregare e confidare in Dio e poco dopo, è arrivata la risposta. Andai dal mio fidanzato e lo lasciai dicendogli che volevo farmi suora. A 18 anni, dopo il diploma, ho iniziato l’iter di discernimento, di studio e di preghiera per farmi suora".