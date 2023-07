Cuoca ustionata al volto in ristorante nel Salernitano Cuoca ustionata al volto in un ristorante nel Salernitano. Sarebbe stata vittima di fiamma di ritorno dai fornelli.

A cura di Redazione Napoli

Dramma in un ristorante del Salernitano: una cuoca ha riportato ustioni al volto mentre armeggiava ai fornelli. La prima ricostruzione è questa: la lavoratrice sarebbe rimasta vittima di un ritorno di fiamma sprigionatosi dai fornelli della cucina dell'attività ricettiva. È stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La donna, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita. La situazione è tuttavia delicata ed è ovviamente in prognosi riservata.

Il fatto è avvenuto a Sapri, provincia di Salerno. Si tratta dell'estremo cilento, nel Golfo di Policastro, uno dei comuni più a sud della Provincia di Salerno e dell'intera Campania, a pochi chilometri dal confine lucano, rinomata località turistica.