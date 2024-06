video suggerito

Cuginette stuprate a Caivano: parti civili chiedono stessa condanna dei pm: 11 e 12 anni per i due maggiorenni Nelle prossime udienze le discussioni degli avvocati difensori di Pasquale Mosca e Giuseppe Varriale; la sentenza attesa per il 19 luglio.

A cura di Nico Falco

I carabinieri al Parco Verde di Caivano

Durante il processo per gli stupri alle due cuginette di Caivano gli avvocati di parte civile hanno chiesto le stesse condanne dei pm per i due maggiorenni del gruppo: 12 anni per Pasquale Mosca (difeso dall'avvocato Giovanni Cantelli) e 11 anni e 4 mesi per Giuseppe Varriale (difeso dall'avvocato Dario Carmine Procentese). L'udienza si è svolta oggi, 7 giugno, nel Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, in provincia di Caserta.

Uno dei due imputati, Pasquale Mosca, ha preso la parola nel corso dell'udienza per chiedere scusa. Manuela Palombi, legale dei tutori delle due bimbe di 10 e 12 anni, l'avvocato Clara Niola (per la famiglia della bambina più piccola) e l'avvocato Rocco Curcio (per Cam Telefono Azzurro) hanno ribadito l'efferatezza della condotta dei due imputati, rifacendosi alla ricostruzione dei fatti elaborata dalla Procura, e hanno chiesto le stesse pene avanzate dagli inquirenti nell'udienza dello scorso 10 maggio.

Per la famiglia della ragazzina più grande non c'è stata costituzione di parte civile. Nelle prossime udienze ci saranno le discussioni degli avvocati della difesa: il 21 giugno Dario Carmine Procentese per Giuseppe Varriale e il 5 luglio Giovanni Cantelli per Giuseppe Mosca. La sentenza è attesa per il prossimo 19 luglio, dopo eventuali repliche.

La vicenda era emersa la scorsa estate. Le due ragazzine, residenti nel Parco Verde, sarebbero state violentate, in più occasioni e da due distinti gruppi di giovanissimi, in vari posti a Caivano (Napoli): nella villa comunale, nel campo sportivo Faraone (in disuso) e in una isola ecologica abbandonata. Le indagini, svolte dai carabinieri, avevano portato all'arresto di 9 giovani; oltre ai due maggiorenni erano finiti in manette altri 5 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni; a febbraio il gip per i MInorenni di Napoli aveva disposto il giudizio immediato per gli indagati minorenni.