Cucine sporche e carenze igieniche, raffica di multe ai baretti di Chiaia I controlli della Polizia Locale nella zona dei baretti di Chiaia. Raffica di sanzioni. Multati anche i garage.

A cura di Pierluigi Frattasi

Locali sporchi, carenze igieniche, assenza di autorizzazioni. Scattano le multe ai baretti di Chiaia. Il blitz della Polizia Locale è scattato nella serata di ieri, sabato 7 dicembre 2024, alla vigilia della Festa dell'Immacolata. Sono stati eseguiti numerosi controlli di Polizia amministrativa nella zona cosiddetta dei "Baretti", frequentata da migliaia di persone, soprattutto giovani, durante le serate della movida.

Passati al setaccio i locali di Vico Belledonne e via Cavallerizza a Chiaia, ma anche Discesa Coroglio, a Posillipo, via Lungo Gelso ai Quartieri Spagnoli e la zona dei Decumani, nel centro antico. Il bilancio alla fine è pesante: sanzionate 10 attività per occupazione di suolo pubblico, mancata SCIA, per carenze igienico sanitarie e per mancata autorizzazione insegne pubblicitarie.

Multe alle autorimesse: auto parcheggiate in strada

I controlli sono proseguiti in via Nardones e in via Santo Strato, dove si sono concentrati sui garage. Una delle autorimesse sottoposte a verifiche è stata quindi verbalizzata con la convocazione d’ufficio del titolare per mancata esibizione dei documenti. Ulteriori controlli alle autorimesse sono stati effettuati, congiuntamente alla Polizia di Stato, in via e Piazzetta Sant'Arcangelo ai Baiani, dove le attività sono risultate in regola, ma all’esterno delle quali, nelle adiacenze, sono stati elevati 16 verbali per sosta irregolare.

Infine, i controlli al Codice della Strada hanno prodotto 58 sanzioni (mancata revisione-guida senza patente-mancato utilizzo del casco-mancata copertura assicurativa-sosta su attraversamento pedonale-sosta difforme) con il sequestro di 4 veicoli, il fermo amministrativo di 7 veicoli e l’affidamento in custodia di ulteriori 9 veicoli, una patente e una licenza taxi ritirate e 7 veicoli rimossi coattivamente.