Crollo di calcinacci alla chiesa di via Costantinopoli, "mai restaurata da 60 anni" Crollo di calcinacci alla chiesa di San Giovanni Battista delle Monache in via Costantinopoli. Pariante: "Va restaurata subito"

A cura di Pierluigi Frattasi

Crollo di calcinacci alla chiesa di San Giovanni Battista delle Monache in via Costantinopoli, al centro storico di Napoli. Il cedimento è avvenuto negli scorsi giorni. Transennato tutto il marciapiedi prospiciente l'ingresso della bella chiesa Seicentesca, realizzata in stile barocco. A segnalare quanto accaduto è Antonio Pariante, del comitato Santa Maria di Portosalvo, che scrive: "Allarme per la storica chiesa di San Giovanni Battista delle Monache in via Costantinopoli. Si sono sbriciolati i cornicioni della preziosa facciata, realizzata nel ‘700 da Giovan Battista Naclerio, compromessa e mai restaurata dal lontano terremoto dell’80″.

Pariante: "La chiesa mai restaurata dopo il terremoto dell'80"

La chiesa di San Giovanni Battista delle Monache, ricostruisce Pariante, in via Santa Maria di Costantinopoli, è di proprietà del FEC, il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, e "risale al 1673, ma vide il suo completamento, ad opera di Picchiatti, nel 1683. La facciata della struttura invece fece la sua comparsa solo nel secolo successivo, venne curata dal Nauclerio".

E conclude:

Nel 1930, dopo un terremoto, iniziò il restauro della chiesa. Dopo ben 40 anni (1970) si consolidò la cripta. Negli anni che vanno dal 1969 al il 1974 la Soprintendenza accolse presso i suoi depositi tutti ciò che riguardava i beni artistici. La staticità della struttura venne poi messa a rischio durante il famoso terremoto del 1980. Si cercò di restaurarla nuovamente nell'anno 1982, ma furono soggette a crolli sia la volta che la cupola (quest'ultima al momento risulta ricostruita). In questa fase storica la chiesa di San Giovanni Battista delle Monache non si può visitare.