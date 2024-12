video suggerito

Crollo albero all'Università di Fisciano, si aggrava anche l'altro studente di 25 anni Il giovane è stato trasferito in Terapia Intensiva. Restano gravi anche le condizioni dell'altro studente di 25 anni ferito nel campus di Fisciano.

A cura di Valerio Papadia

Si sono improvvisamente aggravate le condizioni di salute di uno degli studenti che, lo scorso 30 novembre, sono stati feriti dal crollo di un albero all'Università di Salerno, nel campus di Fisciano: il giovane, originario di Petina, è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La situazione del giovane studente, da quanto si apprende, restano monitorate e sarebbero sotto controllo.

Restano molto gravi, invece, le condizioni dell'altro studente di 25 anni, originario di Eboli, rimasto anche lui ferito nel crollo dell'albero dello scorso 30 novembre. Sono meno gravi, invece, le condizioni del terzo studente, un 20enne, che ha riportato invece una prognosi di 40 giorni, ma è ancora ricoverato in ospedale.

Per il crollo dell'albero indagate 6 persone

Intanto, proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per stabilire le precise cause del crollo e per individuare eventuali responsabilità: sono sei le persone che sono state iscritte dai magistrati nocerini nel registro degli indagati; si tratta, da quanto si apprende, di funzionari dell'Università di Salerno e della ditta che gestisce il verde del campus di Fisciano.