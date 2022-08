Crollata la piscina comunale ex Rari Nantes a Poggioreale, tetto sollevato e sprofondato Il tetto è collassato, sprofondando, forse per colpa del maltempo di questi giorni. A segnalare l’accaduto Carmine Meloro e il consigliere Gennaro Esposito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crollata la piscina comunale Bulgarelli, ex Rari Nantes, di via Monfalcone a Poggioreale. Il tetto della struttura sportiva è venuto giù probabilmente a causa del maltempo degli ultimi giorni. Per fortuna non si registrano feriti. La piscina era chiusa dal settembre 2019, perché inagibile a causa di un crollo del tetto. A segnalare l'accaduto è l'ex consigliere della IV Municipalità, Carmine Meloro, che da anni si batte per il recupero della struttura. Mentre anche il consigliere comunale Gennaro Esposito è intervenuto: "La piscina Bulgarelli in Via Monfalcone a Poggioreale è crollata – afferma – Questa è la seconda struttura che nel quartiere Poggioreale fa questa fine dopo il Palastadera". Il cedimento è stato segnalato anche al Comune, che interverrà nelle prossime ore per chiarire la situazione e per mettere in sicurezza l'area.

Il crollo, secondo gli abitanti della zona, sarebbe recente e sarebbe avvenuto negli ultimi giorni, anche se non si sa precisamente quando. "Abbiamo chiesto ai residenti – spiega Meloro – che ci hanno confermato come il crolli sia avvenuto questo mese. Anche se non riusciamo ad individuare il momento esatto, perché molti erano in vacanza e se ne sono accorti al rientro. Nel 2019 – racconta Meloro – segnalammo all'amministrazione comunale il rischio di crollo della piscina. All'epoca era già interdetta, dopo un precedente cedimento per maltempo. Il Comune aveva cercato di reperire i fondi dal ministero dello Sport. Ma non sappiamo poi cosa sia accaduto. Ad oggi la struttura versa ancora in stato di abbandono. L'unica cosa che si sa è che si è avviato un progetto per una gara di appalto di ristrutturazione ed un eventuale affidamento gestionale, ma non sappiamo che fine abbia fatto né a che punto sia l'iter".