Crollano calcinacci dal chiostro di San Gregorio Armeno: la strada dei presepi chiusa per 5 giorni A partire da lunedì 23 settembre e per 5 giorni, via San Gregorio Armeno, strada nel cuore di Napoli famosa per i presepi, sarà chiusa per consentire i lavori al chiostro dell’omonima chiesa, interessato dal crollo di alcuni calcinacci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Via San Gregorio Armeno

Crollano calcinacci dal chiostro di San Gregorio Armeno, nell'omonima via nel cuore di Napoli, famosa in tutto il mondo per i presepi e per le botteghe degli artigiani prese d'assalto, soprattutto nel periodo natalizio – ma non solo – da migliaia di turisti. Per consentire di installare il mezzo meccanico con il quali si procederà ai lavori di messa in sicurezza della facciata del chiostro e per verificare le facciate degli altri palazzi non interessate dal crollo, via San Gregorio Armeno, a partire da lunedì 23 settembre 2024, resterà chiusa per 5 giorni. L'area interessata dal distacco è già stata transennata ed è sotto stretta vigilanza della Polizia Municipale di Napoli.

La decisione è arrivata nella mattinata odierna, sabato 21 settembre, al termine di una riunione convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, presieduta dal vice prefetto vicario Gaetano Cupello e alla quale hanno partecipato l'architetta Rosaria D'Apice, delegata della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e per il Paesaggio del Comune di Napoli e il generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale di Napoli.