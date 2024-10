video suggerito

Crolla un solaio durante un sopralluogo degli agenti immobiliari: salvati dai pompieri Un solaio è crollato a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano: due agenti immobiliari erano presenti all'interno per un sopralluogo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un solaio è crollato in un vecchio stabile nel Casertano, durante un sopralluogo di un'agenzia immobiliare: due gli agenti in quel momento all'interno, che sono stati salvati dai pompieri intervenuti sul posto. La vicenda è avvenuta questa mattina attorno alle 11 in via Roma, nel comune casertano di Santa Maria Capua Vetere: qui, i due agenti immobiliari stavano effettuando un sopralluogo in un appartamento quando improvvisamente ha ceduto parzialmente il solaio. Uno dei due uomini è quindi precipitato nel vano sottostante, da un'altezza di 4 metri: l'altro invece, che ha assistito alla scena senza poter intervenire, è rimasto bloccato sul terrazzo esterno.

Sul posto sono subito giunti i Vigili del Fuoco che assieme al personale medico-sanitario del 118 ha soccorso l'uomo caduto, mentre con l'ausilio di un'autoscala, l'altro uomo è stato fatto scendere in sicurezza dal terrazzo dove era rimasto bloccato. Terminate le operazioni di salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'intera palazzina, per evitare ulteriori crolli e rischi per i passanti.