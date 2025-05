video suggerito

Crolla palo della luce, feriti due operai a Giugliano: stavano installando le luminare per la festa patronale L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro a Giugliano: i due operai sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale locale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio: due operai sono rimasti feriti dopo l'improvviso crollo di un palo della pubblica illuminazione. Stando a quanto si apprende, i due operai si trovavano in via Aniello Palumbo, nel centro della città, e stavano installando le luminarie per la festa patronale dedicata alla Madonna della Pace, prevista per il prossimo 14 giugno, quando il crollo del palo della luce ha fatto cadere sull'asfalto anche i due uomini.

Gli operai sono stati prontamente soccorsi dai presenti e poi dai sanitari del 118: uno di loro è stato trasportato al locale ospedale San Giuliano, mentre l'altro all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove sono stati ricoverati per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità. Le condizioni dei due operai feriti non sono note, ma i due uomini non dovrebbero essere in pericolo di vita.