Crolla muro di un palazzo nel centro storico di Castellammare, travolta automobile Crollo nel centro storico di Castellammare di Stabia (Napoli) dopo il maltempo: il muro esterno di un edificio abbandonato ha ceduto e ha travolto un’automobile.

A cura di Nico Falco

Un edificio abbandonato di una traversa di via Santa Caterina, nel centro antico di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ha improvvisamente ceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 dicembre. Il crollo, preceduto da un boato avvertito distintamente dai residenti della zona, ha interessato principalmente uno dei muri esterni e ha travolto un'automobile che si trovava parcheggiata a ridosso del muro esterno dell'edificio; il veicolo era al momento vuoto e non c'era nessuno nei paraggi, non risultano quindi feriti.

Il cedimento, stando ai primi rilievi, sarebbe stato con tutta probabilità causato dalle piogge e dal forte vento dei giorni scorsi, che hanno portato alle allerte meteo della Protezione Civile su tutto il territorio della Campania. Il maltempo avrebbe causato il crollo influendo su una situazione già precaria: lo stabile fa infatti parte degli edifici rimasti danneggiati dal terremoto nel 1980 e abbandonati, e lasciati quindi da quasi quarant'anni senza interventi decisivi di riqualifica e tantomeno di manutenzione. Nelle ore precedenti si era verificato un altro crollo in un altro edificio della stessa zona, anche in quel caso senza feriti.

In vico II Santa Caterina sono intervenuti le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco per i controlli del caso; l'edificio è stato ispezionato al fine di accertare se fossero imminenti altri crolli e per la messa in sicurezza dell'area. Il cedimento avrebbe riguardato soltanto la parte esterna e non ci sarebbe quindi il pericolo di nuovi crolli, ma nelle prossime ore verranno effettuati controlli mirati nella zona per scongiurare altre situazioni di pericolo.