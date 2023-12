Crolla il pavimento del palazzo, donna 51enne precipita: ferita gravemente, rischia la vita L’incidente in un edificio di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. La donna è ricoverata all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Crolla il tetto di vetro del palazzo a Ponticelli, donna di 51 anni precipita e si ferisce gravemente, con tagli anche a causa delle schegge. Trasportata urgentemente al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, la sua situazione è considerata molto seria e rischia la vita. Attualmente è ricoverata nel nosocomio di Napoli Est. I medici non hanno sciolto la prognosi. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di Natale, lunedì 25 dicembre 2023. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale.

L'incidente a Ponticelli durante le feste di Natale

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, sarebbe stata in visita da una zia per trascorrere la giornata di festa. Stava camminando, per motivi non chiari, sul tetto di vetro dell'edificio, quando quest'ultimo, per cause ancora in corso di accertamento, ad un certo punto non avrebbe più retto e si sarebbe spaccato. La donna, a quel punto, sarebbe precipitata di sotto.

La donna è rimasta ferita dalla caduta e dalle schegge

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario dell'ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Ponticelli per effettuare i primi rilievi del caso e raccogliere le testimonianze. Secondo ad una prima sommaria ricostruzione, sembra che la donna stesse camminando sulla pavimentazione in vetro del tetto e che il pavimento sia improvvisamente crollato. La caduta e le schegge le avrebbero provocato diverse ferite. La paziente, al momento, è ancora ricoverata all'Ospedale del Mare, in prognosi riservata ed in imminente pericolo di vita.