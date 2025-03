video suggerito

Crazy Pizza di Briatore a Napoli rischia la chiusura per troppo rumore, la società: "Colpa dei frigoriferi" La pizzeria di Flavio Briatore sul Lungomare di Napoli rischia la chiusura per 7 giorni per il mancato rispetto dell'impatto acustico. La società, in una nota, fa sapere che la questione del rumore è legata ai frigoriferi.

A cura di Valerio Papadia

L'inaugurazione di Crazy Pizza sul Lungomare di Napoli nel settembre 2024

Come annunciato dalla Polizia Municipale di Napoli, è stato avviato il procedimento di sospensione temporanea coattiva dell'attività di Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore aperto in via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli, nel settembre del 2024, per il mancato rispetto delle norme sull'impatto acustico: in sostanza, a causa del troppo rumore, la pizzeria rischia di chiudere per 7 giorni. In una nota, la società che gestisce l'attività commerciale ha reso nota la causa del troppo rumore: "Si tratta di un rumore dovuto a dei frigoriferi" hanno fatto sapere.

Crazy Pizza aveva ricevuto già un altro verbale

Ora, la pizzeria di Flavio Briatore ha 10 giorni di tempo per presentare al Comune di Napoli le controdeduzioni e dimostrare di essere in regolare con la normativa sull'impatto acustico. Se, entro il termine prefissato, la documentazione dovesse essere giudicata manchevole o non adeguata, il procedimento di chiusura dell'attività per 7 giorni sarà operativo. La richiesta della sospensione dell'attività è stata avanzata in quanto la pizzeria sul Lungomare ha ricevuto il secondo verbale per le violazioni in materia di impatto acustico negli ultimi 12 mesi ed è, dunque, recidiva. Nella nota, ad ogni modo, la società fa sapere di avere tutte le carte in regola per scongiurare tale eventualità.