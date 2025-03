video suggerito

Troppo rumore al Crazy Pizza di Briatore a Napoli, rischia 7 giorni di chiusura Avviato il provvedimento di sospensione dell'attività per Crazy Pizza di Briatore sul Lungomare di Napoli a causa del troppo rumore. Ora la proprietà ha 10 giorni di tempo per mettersi in regola.

A cura di Valerio Papadia

Violazione delle norme sull'impatto acustico: Crazy Pizza, locale di Flavio Briatore sul Lungomare di Napoli, aperto nel settembre del 2024, rischia 7 giorni di chiusura. Durante alcuni controlli nell'attività commerciale operati dalla Polizia Municipale partenopea, gli agenti hanno comminato il secondo verbale di illecito amministrativo per il mancato rispetto delle regole sull'impatto acustico; pertanto, è stato avviato il procedimento di sospensione temporanea coattiva per un periodo di sette giorni dell'attività di somministrazione, così come previsto dal Regolamento Comunale di Polizia di Sicurezza Urbana in caso di recidiva entro i 12 mesi dal primo verbale.

L'inaugurazione di Crazy Pizza sul Lungomare di Napoli nel settembre 2024

Crazy Pizza ha 10 giorni per evitare la sospensione dell'attività

Come da prassi in casi del genere, la proprietà dell'attività commerciale in via Nazario Sauro, come detto sul Lungomare di Napoli, ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni, che saranno valutate dagli uffici competenti, e sanare le irregolarità. Se, entro il termine dei 10 giorni, saranno riscontrate nuovamente le irregolarità, il provvedimento di sospensione temporanea coattiva dell'attività sarà reso effettivo.