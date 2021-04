Addio al Comandante della Stazione dei Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti, nel Beneventano, Franco Gagliardo, portato via dal Covid19 a 59 anni. Era ricoverato presso l'ospedale di Benevento, ma nonostante le cure non ce l'ha fatta. Immediato il cordoglio dell'Arma e delle istituzioni: “Il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagliardo è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari – il ricordo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell'Arma dei Carabinieri Il Comandante Generale Teo Luzi e tutta l'Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega. Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finché il virus lo ha portato via dai suoi affetti. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i Carabinieri e di coloro che l'hanno conosciuto”.

Carabiniere forestale, Franco Gagliardo, aveva iniziato il suo servizio nel 1984, dopo aver prestato servizio in cari reparti, distaccamenti e stazioni della Forestale in Liguria e in Campania era approdato nel 2003 alla Stazione Forestale di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, dove, quale Comandante, si è distinto per l'impegno, l'abnegazione quotidiana e la disponibilità a svolgere silenziosamente e proficuamente il proprio incarico. Avrebbe compiuto 60 anni a novembre. L'Arma dei Carabinieri si unisce al dolore della famiglia e di quanti, amici e colleghi, lo hanno perduto.

Cordoglio anche dal sindaco di Molinara, in provincia di Benevento, Giuseppe Addabbo: “Nella giornata di oggi purtroppo è arrivata anche una bruttissima notizia, questo brutto virus ha causato la dipartita dell'Ispettore Maresciallo della Forestale Franco Gagliardo, una persona perbene. Nella nostra collaborazione istituzionale in questi anni si era creato un grande rapporto di stima e di amicizia. Tante chiacchierate e tanti consigli da parte di Franco. Come cittadino perdo un amico come Sindaco perdo un grande punto di riferimento. A nome mio, dell'amministrazione e di tutta la comunità di Molinara Le più sentite condoglianze alla famiglia e al Comando Stazione Forestale di san Marco dei Cavoti”.