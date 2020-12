Protesta delle agenzie di viaggio e degli operatori del turismo sul Lungomare di Napoli contro la crisi economica legata al Coronavirus in Campania. Diverse decine di addetti del settore sta manifestando su via Partenope, tutti con le mascherine e nel rispetto delle norme anti-Covid19. I manifestanti hanno uno striscione con la scritta a caratteri cubitali #noisiamoilturismo. I gestori delle agenzie si sono dati appuntamento in piazza Vittoria per un sit-in alle ore 10. "Da 10 mesi non percepiamo nulla – lamentano – Non abbiamo avuto nessun sostegno regionale o nazionale per il Coronavirus". I manifestanti precisano che sono scesi in piazza "senza alcuna sigla e senza alcuna bandiera, ma solo ed esclusivamente come agenti di viaggio e come professionisti della filiera del turismo. Dopo una lunga riflessione riteniamo necessario scendere in piazza per dare un segnale forte anche a coloro che non hanno ritenuto opportuno di andare in piazza". Disagi per il traffico, visto che il Lungomare attualmente è aperto alle auto a causa della chiusura della Galleria Vittoria.

Nel weekend, invece, erano scesi sul Lungomare a protestare i ristoratori e i gestori dei bar, che hanno espresso le loro rimostranze contro l'ordinanza numero 98 del governatore Vincenzo De Luca che ha dichiarato la Campania zona arancione fino a domani, 23 dicembre, mentre il Governo nazionale aveva previsto invece la zona gialla, oltre al divieto di vendere bevande alcoliche e non alcoliche dopo le 11. Tra sabato e domenica ci sono stati diversi blocchi stradali sul Lungomare. Nel pomeriggio di domenica una delegazione dei commercianti era stata ricevuta a Palazzo Santa Lucia, ma la Regione Campania ha deciso di non revocare l'ordinanza, assicurando però dei ristori per i gestori che hanno fatto approvvigionamenti per questi giorni, dietro l'esibizione delle fatture.